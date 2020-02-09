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СНГ 09.02.2020 18:57

Пострадавших в беспорядках казахстанцев доставили из киргизской больницы на родину

Восемь граждан Казахстана, пострадавших в ходе беспорядков, переведены из Киргизии в больницы Алматы, сообщает в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения Киргизии.

"В Киргизию прибыла делегация из Казахстана во главе с вице-министром здравоохранения Камалжаном Надыровым. После встречи и беседы с пострадавшими, восемь казахстанцев на реанимобилях службы санавиации Казахстана переведены в Алматы", - сообщили в пресс-службе.

По данным медиков, всего 8-9 февраля за медицинской помощью обратились с различными диагнозами 34 человека. Из них на амбулаторное лечение был отправлен в удовлетворительном состоянии 21 человек. Стационарное лечение получали 13 человек.

"В Токмакской территориальной больнице и в Центре общей врачебной практики села Ивановка под наблюдением медицинских работников и психологов остаются пять граждан Казахстана. Состояние у всех стабильное", - отметили в Минздраве.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области Казахстана произошла массовая драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аукаты и Боланбатыр, погибли 10 человек, более 150 человек получили ранения.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КАЗАХСТАН, БЕСПОРЯДКИ, ПОСТРАДАВШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]