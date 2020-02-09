Выборы в Азербайджане проходят спокойно – международные наблюдатели

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят демократично, заявил международный наблюдатель от Франции Роми де Сан Керан.

«Мы побывали на нескольких избирательных участках, поговорили с избирателями, независимыми наблюдателями и наблюдателями, представляющими политические партии. Все это показывает, что процесс проходит демократически», - сказал де Сан Керан агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Другой международный наблюдать, представитель Болгарии Манол Генов, отметил, что досрочные выборы в Азербайджане организованы на очень хорошем уровне. «Обстановка на выборах спокойная, правоохранительные органы не вмешиваются в ход выборного процесса. К тому же я отмечу совершенный порядок при проверке документов избирателей», - сказал Генов.

А.Мамедов, Б.Рустамбеков