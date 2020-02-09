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Внутренняя политика 09.02.2020 18:58

Выборы в Азербайджане проходят спокойно – международные наблюдатели

Внеочередные парламентские выборы в Азербайджане проходят демократично, заявил международный наблюдатель от Франции Роми де Сан Керан.

«Мы побывали на нескольких избирательных участках, поговорили с избирателями, независимыми наблюдателями и наблюдателями, представляющими политические партии. Все это показывает, что процесс проходит демократически», - сказал де Сан Керан агентству «Интерфакс-Азербайджан».

Другой международный наблюдать, представитель Болгарии Манол Генов, отметил, что досрочные выборы в Азербайджане организованы на очень хорошем уровне. «Обстановка на выборах спокойная, правоохранительные органы не вмешиваются в ход выборного процесса. К тому же я отмечу совершенный порядок при проверке документов избирателей», - сказал Генов.

А.Мамедов, Б.Рустамбеков

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ВЫБОРЫ, НАБЛЮДАТЕЛИ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]