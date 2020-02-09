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Внешняя политика 09.02.2020 19:06

Глава МИД Азербайджана примет участие в конференции по ядерной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Вену для участия в международной конференции по ядерной безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«С этой целью Мамедъяров отправился в Вену. В рамках визита он проведет встречи с руководителями международных организаций, а также проведет двухсторонние встречи с главами МИД стран принимающих участие на конференции», - говорится в сообщении МИД.

Б.Рустамбеков

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Тэги: МИД, КОНФЕРЕНЦИЯ, УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]