Глава МИД Азербайджана примет участие в конференции по ядерной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Вену для участия в международной конференции по ядерной безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«С этой целью Мамедъяров отправился в Вену. В рамках визита он проведет встречи с руководителями международных организаций, а также проведет двухсторонние встречи с главами МИД стран принимающих участие на конференции», - говорится в сообщении МИД.

Б.Рустамбеков