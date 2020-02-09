Глава МИД Азербайджана примет участие в конференции по ядерной безопасности

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров отправился в Вену для участия в международной конференции по ядерной безопасности, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.
«С этой целью Мамедъяров отправился в Вену. В рамках визита он проведет встречи с руководителями международных организаций, а также проведет двухсторонние встречи с главами МИД стран принимающих участие на конференции», - говорится в сообщении МИД.
Б.Рустамбеков
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