Явка на досрочных выборах в парламент Азербайджана составила 55,6% - экзит-полл

Явка на внеочередных парламентских выборах составила 55,6%, свидетельствуют результаты экзит-полл, проведенного Французским институтом социологических исследований «Opinion Way».

«Наше исследование охватило в общей сложности 236 избирательных участка. Мы проводили экзит-полл, и в общей сложности нами было опрошено 10,119 тыс. человек. Согласно нашим статистическим данным явка на выборах составила 55,6%", - заявил гендиректор "Opinion Way" Брюно Жан Бар на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, согласно данным, полученным путем опросов и данных с участков, ряд депутатов парламента прежнего созыва будут представлены и в новом созыве.

Среди лидирующих в своих округах - Огтай Асадов (спикер парламента последнего созыва, Зияфет Аскеров (первый вице-спикер парламента последнего созыва), Зияд Самедзаде, Азай Гулиев, Гудрет Гасангулиев, Захид Орудж и другие.

А.Мамедов