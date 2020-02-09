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Внутренняя политика 09.02.2020 19:55

Явка на досрочных выборах в парламент Азербайджана составила 55,6% - экзит-полл

Явка на внеочередных парламентских выборах составила 55,6%, свидетельствуют результаты экзит-полл, проведенного Французским институтом социологических исследований «Opinion Way».

«Наше исследование охватило в общей сложности 236 избирательных участка. Мы проводили экзит-полл, и в общей сложности нами было опрошено 10,119 тыс. человек. Согласно нашим статистическим данным явка на выборах составила 55,6%", - заявил гендиректор "Opinion Way" Брюно Жан Бар на пресс-конференции в воскресенье.

По его словам, согласно данным, полученным путем опросов и данных с участков, ряд депутатов парламента прежнего созыва будут представлены и в новом созыве.

Среди лидирующих в своих округах - Огтай Асадов (спикер парламента последнего созыва, Зияфет Аскеров (первый вице-спикер парламента последнего созыва), Зияд Самедзаде, Азай Гулиев, Гудрет Гасангулиев, Захид Орудж и другие.

А.Мамедов

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ЯВКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]