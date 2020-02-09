Явка на досрочных выборах в парламент Азербайджана составила 53,7% - экзит-полл ЦМ «Ряй»

Явка на внеочередных парламентских выборах составила 53,7%, свидетельствуют результаты экзит-полл, проведенного Центром мониторинга «Ряй».

«Наше исследование охватило в общей сложности 1 180 избирательных участка. Согласно нашим данным явка на выборах составила 53,7%", - заявил директор центра Ризван Абасов в эфире телеканала ITV, являющегося заказчиком проведения экзит-полла.

По его словам, согласно данным экзит-полла депутаты парламента прежнего созыва будут представлены и в новом созыве.

Среди лидирующих в своих округах он отметил Азая Гулиева, Фазаила Агамалы, Мадара Мусаева, Расима Мусабекова, Асима Моллазаде, Зияда Самедзаде, Фазиля Мустафу, Михаила Забелина, Эльмана Насирова, Руфата Гулиева, Хады Раджабли, Зияфата Аскерова, Ганира Пашаева, Захид Оруджев, Самед Сеидов, Али Масимли, Фаттах Гейдаров и др.

При этом он отметил, что по данным экзит-полла в парламент проходят ряд новых лиц. Среди них Эркин Гадирли, Нигяр Арпадараи, главный редактор газеты «Мусават» Рауф Аббасова (Арифоглу).

А.Азизов