В Армении 5 апреля пройдет референдум по изменениям в Конституции

Президент Армении Армен Саркисян в воскресенье подписал указ о проведении референдума по конституционным изменениям 5 апреля.

Указ президента распространила пресс-служба Саркисяна.

Референдум по проекту конституционных изменений предполагает отставку действующего главы Конституционного суда (КС) Грайра Товмасяна и ряда судей.

Ранее парламент Армении проголосовал за вынесение проекта конституционных изменений на общенародный референдум. Решение поддержало только парламентское большинство - фракция "Мой шаг", сформированная на основе партии премьера "Гражданский договор".

Возглавляемая экс-президентом республики Сержем Саргсяном бывшая правящая Республиканская партия Армении (РПА) осудила инициированные партией действующего премьера Никола Пашиняна конституционные изменения.

"Инициированный процесс угрожает государственности, ответственность за что несут Никол Пашинян и все вовлеченные в очередной этап узурпации государственной власти лица. Мы призываем аккредитованные в стране диппредставительства и международные структуры отреагировать на этот антиконституционный процесс", - говорилось в заявлении РПА.

В РПА готовы начать интенсивные обсуждения с участием общественных и политических кругов, а также считают, что действия властей наносят ущерб международному авторитету Армении, ослабляют позиции страны в стратегических процессах, в том числе и вокруг карабахской проблемы.

До этого в парламенте выступил премьер Армении Пашинян, призвав парламентариев проголосовать за проведение референдума, в результате которого народ сформирует независимый Конституционный суд.

Он также отметил, что если судьи КС воспользуются законом о досрочном выходе на пенсию, который предполагает пожизненную пенсию в размере действующей зарплаты и премиальных выплат, то необходимости проведения референдума не возникнет.

Ранее содокладчики Парламентской ассамблеи Совета Европы по мониторингу Армении призвали власти республики направить законопроект в Венецианскую комиссию. "Предлагаемые изменения могут иметь долгосрочные последствия для функционирования конституционных институтов. В этом контексте, а также принимая во внимание некоторые вопросы, поднятые в этой связи, мы призываем власти Армении как можно скорее запросить мнение Венецианской комиссии - экспертного органа Совета Европы по конституционному праву. Мы считаем, что это мнение, которое можно было бы принять очень быстро с помощью срочной процедуры, было бы ценно для всех заинтересованных сторон, включая армянский электорат в случае проведения референдума", - говорится в заявлении содокладчиков, опубликованном на сайте ПАСЕ.

Председатель Венецианской комиссии Совета Европы Джанни Букиккио выразил обеспокоенность в связи с создавшейся вокруг Конституционного суда Армении ситуацией и призвал власти исключить любое давление на судей.

В конце января наблюдатели ПАСЕ выразили обеспокоенность "беспрецедентным уровнем" напряженности между государственными институтами власти в Армении.