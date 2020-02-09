Представители правящей партии получат большинство в новом парламенте Азербайджана – экзит-полл AJf & Associates Inc.

Представители правящей партии Азербайджана – «Йени Азербайджан» получают большинство в новом составе парламента, отмечается в данных экзит-полла, проведенного американской AJf & Associates Inc."

По словам вице-президента компании Джорджа Борнбауна, сказанным на пресс-конференции в воскресенье, по итогам экзит-полла 69 представителей правящей партии побеждают в своих округах.

Еще 41 депутат, проходящий в парламент, являются беспартийными.

Согласно данным экзит-полла также в парламент проходят 10 представителей еще 6 партий.

В целом, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

А.Мамедов