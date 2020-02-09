Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.95 0.20 Brent 54.93 -0.35

Погода в Баку

  ночь день

Внутренняя политика 09.02.2020 20:43

Представители правящей партии получат большинство в новом парламенте Азербайджана – экзит-полл AJf & Associates Inc.

Представители правящей партии Азербайджана – «Йени Азербайджан» получают большинство в новом составе парламента, отмечается в данных экзит-полла, проведенного американской AJf & Associates Inc."

По словам вице-президента компании Джорджа Борнбауна, сказанным на пресс-конференции в воскресенье, по итогам экзит-полла 69 представителей правящей партии побеждают в своих округах.

Еще 41 депутат, проходящий в парламент, являются беспартийными.

Согласно данным экзит-полла также в парламент проходят 10 представителей еще 6 партий.

В целом, парламент Азербайджана состоит из 125 депутатов.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПАРТИЯ, ПРАВЯЩАЯ, ПАРЛАМЕНТ


Похожие новости


Правящая партия Азербайджана проводит съезд, определит кандидата на внеочередных президентских выборах 11 апреля

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]