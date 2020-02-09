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Регион 09.02.2020 23:56

Более 60% россиян одобряют закрепление в Конституции только двух сроков для президента - опрос

Большинство граждан РФ - 64%- поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками, противоположного мнения придерживаются 29% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".

Исследование показало, что 68% респондентов считают правильным предложение закрепить в Основном законе перераспределение части президентских полномочий в пользу Совета Федерации и Госдумы при назначении главы правительства и федеральных министров, 20% опрошенных не поддерживают такую инициативу.

По данным "Левада-центра", более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета, определяющего основные направления внутренней и внешней политики, 28% сограждан это предложение не поддерживают.

Опрос был проведен 29-31 января 2020 года по заказу Фонда развития гражданского общества по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, КОНСТИТУЦИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, СРОКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]