Более 60% россиян одобряют закрепление в Конституции только двух сроков для президента - опрос

Большинство граждан РФ - 64%- поддерживают предложение ограничить в Конституции право занимать должность главы государства двумя сроками, противоположного мнения придерживаются 29% россиян, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Исследование показало, что 68% респондентов считают правильным предложение закрепить в Основном законе перераспределение части президентских полномочий в пользу Совета Федерации и Госдумы при назначении главы правительства и федеральных министров, 20% опрошенных не поддерживают такую инициативу.
По данным "Левада-центра", более половины россиян (58%) поддерживают идею закрепить в Конституции создание нового органа - Государственного совета, определяющего основные направления внутренней и внешней политики, 28% сограждан это предложение не поддерживают.
Опрос был проведен 29-31 января 2020 года по заказу Фонда развития гражданского общества по всероссийской выборке среди 2023 человек, представляющих городское и сельское население.
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