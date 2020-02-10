Эрдоган поздравил Алиева с победой правящей партии Азербайджана на досрочных выборах в парламент

Президент Турции Реджеб Тайип Эрдоган в телефонном разговоре поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с победой правящей партии на досрочных парламентских выборах 9 февраля.
«Президент Эрдоган 9 февраля позвонил президенту Алиеву, в котором поздравил азербайджанского коллегу с победой правящей партии «Йени Азербайджан» («Новый Азербайджан») на выборах, пожелал удачи парламенту нового созыва», - сообщает пресс-служба президента Азербайджана.
Глава государств также приняли решение продолжить в ближайшее время двусторонние контакты.
Как сообщалось ранее, по данным экзит-поллов представители правящей партии получают как минимум 69 мест в 125-местном парламенте Азербайджана.
ЦИК Азербайджана пока не публиковал данных по результатам выборов.
А.Азизов
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