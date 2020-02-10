Явка на досрочных парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81% - ЦИК

Явка на внеочередных парламентских выборах в Азербайджане составила 47,81%, заявил глава информационного центра секретариата ЦИК Фарид Оруджев.

"На момент закрытия избирательных участков явка на выборах составила 47,81%, проголосовали 2 млн 547,982 тыс. человека", сказал Оруджев на пресс-конференции в понедельник.

Х.Насирзаде