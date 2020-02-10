В правящей партии Азербайджана заявили о победе большинства своих представителей на досрочных парламентских выборах

«Йени Азербайджан», правящая партия Азербайджана, заявила о победе большинства своих кандидатов на досрочных парламентских выборах в стране 9 февраля.

«Данные экзит-поллов позволяют говорить о том, что для партии «Йени Азербайджан» внеочередные парламентские выборы завершились существенным успехом», - отмечается в заявлении партии.

При этом партия со ссылкой на своих наблюдателей в округах отмечает, что некоторые кандидаты из числа противников партии власти и их сторонники пытались нарушить избирательный процесс, различными провокациями сорвать выборы и бросить тень на них.

«Правящая партия в новом составе парламента готова внести свой существенный вклад в проводимые в стране реформы», - подчеркивается в заявлении.

По данным экзит-поллов представители правящей партии получают минимум 65-69 мест в 125-местном парламенте по итогам досрочных выборов.

Б.Рустамбеков