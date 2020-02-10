Глава ЦИК пообещал серьезно изучить все жалобы в ходе голосования на досрочных парламентских выборах

На «горячую линию» ЦИК Азербайджана в ходе досрочных парламентских выборов 9 февраля поступило 261 обращение, заявил глава ЦИК Мазахир Панахов.

«На «горячую линию» ЦИК в день голосования поступило 261 обращение, большинство из которых носили консультативный и технический характер и были оперативно разрешены», - сказал Панахов на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, в ЦИК поступили определенные жалобы от кандидатов. «Все они, в том числе видео и фотокадры, распространенные в социальных сетях, будут серьезно проанализированы. При необходимости мы обратимся и к правоохранительным органам», - отметил он.

Глава ЦИК высказал в целом, удовлетворение уровнем активности избирателей на выборах, особенно с учетом крайне неблагоприятных погодных условий.

Х.Насирзаде