Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана по версии Американской киноакадемии

Брэд Питт получил свой первый "Оскар" как лучший актёр второго плана за роль дублера Клиффа Бута в фильме "Однажды в.. Голливуде" Квентина Тарантино.
92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.
В категории "Лучшая мужская роль второго плана" также были представлены Том Хенкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы"), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм "Ирландец".
Для Питта это первая награда Американской киноакадемии как актера, ранее он был удостоен "Оскара" как сопродюсер фильма "12 лет рабства". Ранее за роль Клиффа Бута Питт уже был удостоен "Золотого глобуса" и BAFTA.
Фильм Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.
Правящая партия Азербайджана получает большинство на досрочных парламентских выборах – данные ЦИК
Глава ЦИК пообещал серьезно изучить все жалобы в ходе голосования на досрочных парламентских выборах
В правящей партии Азербайджана заявили о победе большинства своих представителей на досрочных парламентских выборах
Белорусские НПЗ будут покупать нефть по договоренности с российскими нефтяными компаниями по мировым ценам, заявляют в Минске
Минск продолжит добиваться снижения цены на российский газ
Внеплановой встречи министров стран ОПЕК+ в связи с коронавирусом не планируется - глава Минэнерго Азербайджана
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Более 60% россиян одобряют закрепление в Конституции только двух сроков для президента - опрос
В Армении 5 апреля пройдет референдум по изменениям в Конституции
Пострадавших в беспорядках казахстанцев доставили из киргизской больницы на родину
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла акция «Открытая лабораторная»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе