Брэд Питт стал лучшим актёром второго плана по версии Американской киноакадемии

Брэд Питт получил свой первый "Оскар" как лучший актёр второго плана за роль дублера Клиффа Бута в фильме "Однажды в.. Голливуде" Квентина Тарантино.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В категории "Лучшая мужская роль второго плана" также были представлены Том Хенкс ("Прекрасный день по соседству"), Энтони Хопкинс ("Два папы"), Аль Пачино и Джо Пеши за фильм "Ирландец".

Для Питта это первая награда Американской киноакадемии как актера, ранее он был удостоен "Оскара" как сопродюсер фильма "12 лет рабства". Ранее за роль Клиффа Бута Питт уже был удостоен "Золотого глобуса" и BAFTA.

Фильм Тарантино повествует о череде событий, произошедших в Голливуде в 1969 году. По сюжету, актер Рик Далтон (Леонардо ДиКаприо), теряющий популярность, и его дублер Клифф Бут (Брэд Питт) пытаются найти свое место в стремительно меняющемся мире киноиндустрии.