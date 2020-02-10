Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 40,1 тыс. человек, скончались 908 - Госкомздрав КНР

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.
За истекшие сутки число заразившихся увеличилось по стране на 3,062 тыс. человек, смертельных случаев - на 97. Из них в эпицентре заболевания провинции Хубэй скончался 91 человек, два - в провинции Аньхуэй, по одному - в провинциях Хэйлунцзян, Цзянси, Хайнань, Ганьсу.
В больницах страны в настоящее время проходит курс лечения почти 36 тыс. человек, состояние 6,5 тыс. больных оценивается как тяжелое. В связи с подозрением на наличие заболевания в медучреждениях страны наблюдаются почти 187,5 тыс. человек, 3,3 тыс. человек выздоровели и выписаны.
На китайских территориях вне материковой части страны зафиксировано 64 подтвержденных случая заболевания новой пневмонией: 36 - в Гонконге при одном случае летального исхода, 10 - в Макао, 18 - на Тайване.
На борьбу с коронавирусом в Китае выделено более $10 млрд, сообщило в минувшее воскресенье министерство финансов КНР.
Глава Всемерной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сообщил, что передовая группа сотрудников организации вылетела в Китай для оказания помощи китайским коллегам в преодолении эпидемии и выявлении источника заболевания.
"Я только что был в аэропорту, провожая членов передовой группы международной экспертной миссии, возглавляемой доктором Брюсом Эйлвордом, ветераном прошлых чрезвычайных ситуаций в области общественного здравоохранения", - написал он в твиттере из Женевы.
Наблюдатели от Совфеда РФ отмечают «здоровый интерес» населения в Азербайджане к парламентским выборам
ВС Армении обстреляли позиции азербайджанской армии 23 раза - Минобороны
Правящая партия Азербайджана получает большинство на досрочных парламентских выборах – данные ЦИК
Манат укрепился к евро и рублю
Цены на нефть снижаются, Brent торгуется на уровне $54,39 за баррель
Инфляция в Китае в январе ускорилась до максимальных более чем за 8 лет 5,4%
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Число зараженных коронавирусом на круизном лайнере в Японии достигло 130 человек, увеличившись за сутки на 60 - ТВ
В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса - власти
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
В Баку прошла акция «Открытая лабораторная»
Банк ВТБ (Азербайджан) продлил режим работы двух филиалов
Компания в составе NEQSOL Holding впервые разместила облигации по самой низкой цене в объеме $500 млн.
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе