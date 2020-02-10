Правящая партия Азербайджана получает большинство на досрочных парламентских выборах – данные ЦИК

ЦИК Азербайджана обнародовал предварительные данные, отработав 87% протоколов, кандидаты от правящей партии «Новый Азербайджан» получают большинство мандатов, порядка 65 из 125.
Внеочередные выборы прошли в Азербайджане в воскресенье, явка составила 47,81%.
Как сообщил председатель ЦИК Азербайджана Мазахир Панахов на брифинге в понедельник, в ЦИК поступило 87% протоколов из 4 823 избирательных пунктов 118 избирательных округов (всего 125 округов).
По его словам, обработано 2 млн 247,092 тыс. бюллетеней или 88,19% всех бюллетеней.
Панахов добавил, что в ближайшие часы ЦИК обнародует окончательные данные по итогам голосования.
Х.Насирзаде
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