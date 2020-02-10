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Культура 10.02.2020 09:28

Лора Дерн удостоена "Оскара" за лучшую роль второго плана

Лора Дерн получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбака.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Конкуренцию в этой категории ей составили Марго Робби ("Скандал"), Скарлетт Йохансон ("Кролик Джо-Джо"), Кэти Батес ("Дело Ричарда Джуэлла") и Флоренс Пью ("Мальнькие женщины").

Сюжет фильма рассказывает историю семьи Чарли и Николь Барбер, театрального режиссера и его ведущей актрисы, в которой начались разногласия. Супруги так и не смогли решить свои проблемы полюбовно и постепенно пришли к решению о разводе.

Ранее "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино был удостоен "Оскара" за лучшую работу художника-постановщика, а "Маленькие женщины" Греты Гервиг забрали награду за лучшие костюмы.

"Оскар" за лучший короткий метр получила работа Маршала Карри "Окно напротив". Это история о домохозяйке и матери троих детей, жизнь которых меняется, когда в дом напротив въезжает молодая пара, довольно свободных нравов.

Лучшим документальным фильмом стала "Американская фабрика", а лучшим короткометражным документальным фильмом стал "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девчонка".

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Тэги: США, ОСКАР, АКТРИСА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]