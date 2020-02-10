Лора Дерн получила "Оскар" как лучшая актриса второго плана за роль в фильме "Брачная история" Ноа Баумбака.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Конкуренцию в этой категории ей составили Марго Робби ("Скандал"), Скарлетт Йохансон ("Кролик Джо-Джо"), Кэти Батес ("Дело Ричарда Джуэлла") и Флоренс Пью ("Мальнькие женщины").

Сюжет фильма рассказывает историю семьи Чарли и Николь Барбер, театрального режиссера и его ведущей актрисы, в которой начались разногласия. Супруги так и не смогли решить свои проблемы полюбовно и постепенно пришли к решению о разводе.

Ранее "Однажды в... Голливуде" Квентина Тарантино был удостоен "Оскара" за лучшую работу художника-постановщика, а "Маленькие женщины" Греты Гервиг забрали награду за лучшие костюмы.

"Оскар" за лучший короткий метр получила работа Маршала Карри "Окно напротив". Это история о домохозяйке и матери троих детей, жизнь которых меняется, когда в дом напротив въезжает молодая пара, довольно свободных нравов.

Лучшим документальным фильмом стала "Американская фабрика", а лучшим короткометражным документальным фильмом стал "Научиться кататься на скейтборде в зоне боевых действий, если ты девчонка".