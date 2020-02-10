Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8669 RUR   0.0269 GBR   2.1994 TRY   0.2839

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.32 -0.63 Brent 54.47 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

Культура 10.02.2020 09:20

Южнокорейский фильм "Паразиты" получил "Оскар" как лучший фильм на иностранном языке

Картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо удостоилась "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Конкуренцию ему составили "Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания), "Страна меда" Тамары Котевска и Любомира Стефанова (Северная Македония), "Тело Христово" Яна Комаса (Польша) и "Отверженные" Ладжа Ли (Франция).

Также режиссёр Пон Чжун Хо стал обладателем статуэтки "Оскар" как лучший режиссёр за картину "Паразиты".

Это первая номинация и победа режиссёра из Юной Кореи в этой категории.

За звание лучшего режиссёра также боролись Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в... Голливуде", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

Режиссёр, получая награду, поблагодарил режиссёров Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, отметив, что учился на их фильмах.

Ранее на церемонии Пон Чжун Хо уже получил награды "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" и BAFTA в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, ОСКАР, ФИЛЬМ, ЮЖКОРЕЯ


Похожие новости


Паразиты получили главный Оскар Рене Зеллвегер удостоилась "Оскара" как лучшая актриса Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Хоакин Феникс В Лос-Анжелесе пройдет 92-я церемония вручения кинопремии "Оскар" Церемония вручения "Оскар" вновь пройдет без ведущего "Оскара" за лучшую режиссуру удостоен Дэмьен Шазелл (Ла-Ла Лэнд")

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]