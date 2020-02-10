Картина "Паразиты" корейского режиссера Пон Чжун Хо удостоилась "Оскара" как лучший фильм на иностранном языке.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

Конкуренцию ему составили "Боль и слава" Педро Альмодовара (Испания), "Страна меда" Тамары Котевска и Любомира Стефанова (Северная Македония), "Тело Христово" Яна Комаса (Польша) и "Отверженные" Ладжа Ли (Франция).

Также режиссёр Пон Чжун Хо стал обладателем статуэтки "Оскар" как лучший режиссёр за картину "Паразиты".

Это первая номинация и победа режиссёра из Юной Кореи в этой категории.

За звание лучшего режиссёра также боролись Квентин Тарантино с фильмом "Однажды в... Голливуде", Квентин Тарантино ("Однажды в Голливуде"), Мартин Скорсезе ("Ирландец"), Тодд Филлипс ("Джокер") и Сэм Мендес ("1917").

Режиссёр, получая награду, поблагодарил режиссёров Мартина Скорсезе и Квентина Тарантино, отметив, что учился на их фильмах.

Ранее на церемонии Пон Чжун Хо уже получил награды "Оскар" в номинации "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Картина южнокорейского режиссёра была удостоена Золотой пальмовой ветви Каннского кинофестиваля и "Золотого глобуса" и BAFTA в категории "Лучший иностранный фильм". Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.