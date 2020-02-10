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Культура 10.02.2020 09:13

Элтон Джон стал обладателем "Оскара" за саундтрек к фильму "Рокетмен"

Британский музыкант Элтон Джон получил "Оскар" за песню "(I`m Gonna) Love Me Again" к фильму "Рокетмен".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

"Рокетмен" - история превращения британского пианиста Реджинальда Дуайта в культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Для музыканта это вторая награда "Оскар". Ранее он был удостоен "Оскара" за саундтрек к фильму "Король Лев".

Ранее на церемонии фильм Сэма Мендеса отмечен наградами за звук, работу оператора-постановщика и лучшие визуальные эффекты. Статуэтки "Оскара" за звуковой монтаж и за монтаж фильма получил "Форд против Феррари". "Скандал" отмечен за лучшую работу гримеров.

За оригинальную музыку к фильму награждён "Джокер".

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]