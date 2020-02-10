Лучшим актером по версии Американской киноакадемии стал Хоакин Феникс

Актер Хоакин Феникс получил "Оскар" как лучший актёр за роль главного злодея Готем-сити в фильме "Джокер" Тодда Филлипса.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В номинации "Лучший актер" также были представлены Адам Драйвер ("Брачные истории"), Леонардо ДиКаприо ("Однажды в Голливуде"), Антонио Бандерас ("Боль и слава"), Джонатан Прайс ("Два папы").

Для Феникса это первая награда Американской киноакадемии. Ранее за роль Джокера он был удостоен "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Сюжет психологического триллера рассказывает историю становления главного злодея Готэм-сити и врага Бэтмена Джокера. Комик Артур Флек живет с больной матерью, которая с детства учит его "ходить с улыбкой". Пытаясь нести в мир хорошее и дарить людям радость, Артур сталкивается с человеческой жестокостью и постепенно приходит к выводу, что этот мир получит от него не добрую улыбку, а ухмылку злодея Джокера.