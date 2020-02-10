Актриса Рене Зеллвегер получила "Оскар" как лучшая актриса за роль голливудской звезды Джуди Гарлэнд в фильме "Джуди".

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.

В этой категории также были представлены Скарлетт Йоханссон ("Брачные истории"), Синтия Эриво ("Гарриет"), Шарлиз Терон ("Скандал"), Сирша Ронан ("Маленькие женщины").

Ранее Зеллвегер за роль Джуди Гарлэнд была удостоена "Золотого глобуса" и премии BAFTA.

Фильм рассказывает о последних концертах голливудской звезды Джуди Гарлэнд в Лондоне в 1968 году. Звезда "Волшебника страны Оз" готовится к шоу, ссорится с руководством, очаровывает музыкантов. Это хрупкая женщина, которую истощили годы тяжелой работы и тоска по детям.