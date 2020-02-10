Паразиты получили главный Оскар

Картина "Паразиты" режиссера Пон Чжун Хо удостоилась "Оскара" как лучший фильм.

Это первый южнокорейский фильм, ставший обладателем главной награды американской киноакадемии.

Это первый фильм не на английском языке, получивший награду "Оскар".

Ранее награды в этой почетной номинации получали преимущественно картины из США, а также из Великобритании, Франции, Испании, Италии и других. В 2012 году награду получил французский фильм "Артист" Томма Лангманна. Однако, все картины, ставшие обладателем "Оскара", были на английском языке, а не на языке оригинала.

Сюжет картины повествует о семье безработных Китэка, которые решают исправить свое финансовое положение за счет обеспеченной семьи Пак, для чего они устраиваются на работу в богатую семью.

Пон Чжун Хо уже получил награды в номинации "Лучший режиссёр", "Лучший иностранный фильм" и "Лучший оригинальный сценарий".

Ранее фильм Пон Чжун Хо был удостоен многочисленных наград, среди которых гран-при Каннского фестиваля, "Золотой глобус", BAFTA и премии Гильдии киноактеров США.

В номинации на награду также претендовали "Джокер" Тодда Филлипса, "Ирландец" Мартина Скорсезе, "Форд против Феррари" Джеймса Мэнголд, "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити, "Маленькие женщины" Греты Гервиг, "1917" Сэма Мендеса, "Брачная история" Ноа Баумбака, "Однажды в Голливуде" Квентина Тарантино.

92-я церемония вручения премии Американской академии кинематографических искусств и наук проходит в воскресенье вечером (по местному времени) в Лос-Анджелесе в театре Dolby Theatre.