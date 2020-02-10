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Финансы 10.02.2020 09:02

Инфляция в Китае в январе ускорилась до максимальных более чем за 8 лет 5,4%

Инфляция в Китае в январе 2020 года ускорилась до максимума с октября 2011 года на фоне усилившегося роста цен на продукты питания в условиях распространения коронавируса, а также празднования Нового года по Лунному календарю.

Потребительские цены (индекс CPI) в прошлом месяце увеличились на 5,4% в годовом выражении после подъема на 4,5% в декабре, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР. Рост цен в январе по сравнению с предыдущим месяцем составил 1,4% против 0,4% в декабре.

Эксперты в среднем ожидали повышения потребительских цен в Китае в январе на 4,9% в годовом и на 0,8% в помесячном выражении, свидетельствуют данные Trading Economics.

Потребительские цены в провинции Хубэй, где находится центр эпидемии коронавируса, в январе выросли на 5,5% в годовом выражении.

Стоимость продуктов питания в КНР в прошлом месяце взлетела на 20,6% - максимальными темпами с апреля 2008 года после скачка на 17,4% в декабре. Рост цен на свинину продолжился 11-й месяц подряд и составил 116% (97% в декабре).

Непродовольственные товары и услуги в январе повысились на 1,6% в годовом выражении (1,3% в декабре).

Тем временем, цены производителей (индекс PPI) в КНР в январе выросли впервые за семь месяцев - на 0,1% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Динамика показателя совпала с ожиданиями аналитиков. В декабре цены производителей снизились на 0,5%.

Индекс PPI в январе не изменился относительно предыдущего месяца, как и в декабре.

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Тэги: КИТАЙ, ПОТРЕБИТЕЛИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ЦЕНЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]