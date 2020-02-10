США выделят на борьбу с коронавирусом в стране $66 млн

Правительство США планирует потратить до $66 млн на первоначальные меры по борьбе с коронавирусом, согласно уведомлению, направленному министерством здравоохранения и социальных служб Конгрессу в воскресенье.
Отмечается, что Минздрав США планирует потратить до $66 млн, что составляет более половины средств Резервного фонда быстрого реагирования на инфекционные заболевания.
По оценкам ведомства, центры по контролю и профилактике заболеваний потратят $30 млн на эвакуацию более 800 американских граждан из Уханя, а также их обследование, изоляцию и карантин.
Центры по контролю и профилактике заболеваний также планируют потратить $36 млн на размещение персонала в штатах, где были подтверждены случаи коронавируса, поддержку персонала в 20 портах въезда и на закупку защитного и лабораторного оборудования и материалов.
В плане отмечается, что Минздрав пока не располагает сметой расходов на карантин больных лиц, прибывающих в порты въезда.
На прошлой неделе ведомство сообщило Конгрессу, что в случае необходимости сможет перечислить до $136 млн долларов из других фондов для борьбы с коронавирусом.
Ранее глава Минздрава Алекс Азар заявил, что "преждевременно" говорить о запросе дополнительных средств от Конгресса.
"Пока преждевременно говорить о каких-либо дополнительных потребностях в деньгах. Есть еще так много неизвестных о ситуации", - сказал Азар журналистам.
Он добавил, что два из 12 зараженных коронавирусом в США уже завершили лечение.
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