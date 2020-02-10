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США выделят на борьбу с коронавирусом в стране $66 млн

Правительство США планирует потратить до $66 млн на первоначальные меры по борьбе с коронавирусом, согласно уведомлению, направленному министерством здравоохранения и социальных служб Конгрессу в воскресенье.

Отмечается, что Минздрав США планирует потратить до $66 млн, что составляет более половины средств Резервного фонда быстрого реагирования на инфекционные заболевания.

По оценкам ведомства, центры по контролю и профилактике заболеваний потратят $30 млн на эвакуацию более 800 американских граждан из Уханя, а также их обследование, изоляцию и карантин.

Центры по контролю и профилактике заболеваний также планируют потратить $36 млн на размещение персонала в штатах, где были подтверждены случаи коронавируса, поддержку персонала в 20 портах въезда и на закупку защитного и лабораторного оборудования и материалов.

В плане отмечается, что Минздрав пока не располагает сметой расходов на карантин больных лиц, прибывающих в порты въезда.

На прошлой неделе ведомство сообщило Конгрессу, что в случае необходимости сможет перечислить до $136 млн долларов из других фондов для борьбы с коронавирусом.

Ранее глава Минздрава Алекс Азар заявил, что "преждевременно" говорить о запросе дополнительных средств от Конгресса.

"Пока преждевременно говорить о каких-либо дополнительных потребностях в деньгах. Есть еще так много неизвестных о ситуации", - сказал Азар журналистам.

Он добавил, что два из 12 зараженных коронавирусом в США уже завершили лечение.

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Тэги: США, КОРОНАВИРУС, БОРЬБА, СРЕДСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]