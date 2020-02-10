В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса - власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрирован 91 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой коронавирусом, и 2,618 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.
В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 73 человека, выявлено 1,921 тыс. новых больных.
Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (20:00 воскресенья) 29,631 тыс. человек (в Ухане - 16,902 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 871 случае (в Ухане - 681 случай). Уровень смертности в провинции в целом составил 2,94%.
После выздоровления из медучреждений выписано 1,795 человека, 22,160 тыс. больных продолжают лечение в больницах.
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