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Дальнее зарубежье 10.02.2020 09:30

В китайской провинции Хубэй зарегистрирован 91 новый случай смерти из-за нового коронавируса - власти

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрирован 91 случай летального исхода от пневмонии, вызываемой коронавирусом, и 2,618 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончалось 73 человека, выявлено 1,921 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате новой пневмонии заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (20:00 воскресенья) 29,631 тыс. человек (в Ухане - 16,902 тыс.), смертельный исход заболевания зафиксирован в 871 случае (в Ухане - 681 случай). Уровень смертности в провинции в целом составил 2,94%.

После выздоровления из медучреждений выписано 1,795 человека, 22,160 тыс. больных продолжают лечение в больницах.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]