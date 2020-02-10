В Казахстане планируют ввести 30% квоту для женщин и молодежи в партийных списках кандидатов на выборах в парламент

Министерство юстиции Казахстана представило разработанные концепции законопроектов "О внесении дополнений в Конституционный Закон "О выборах в республике Казахстан" и "О внесении изменения и дополнений в Закон "О политических партиях", передал корреспондент агентства "Интерфакс-Казахстан".

В данных законопроектах ограничивается число кандидатов, которые могут участвовать в выборах в мажилис парламента Казахстана (нижняя палата) по партийным спискам, устанавливается требование о квотированном включении в партийный список на выборах в нижнюю палату парламента республики женщин и молодежи, а также снижаются требования к регистрации новых партий в стране, следует из материалов, распространенных в ходе обсуждения предлагаемых поправок в Минюсте Казахстана.

Согласно материалам к проекту закона "О внесении дополнений в Конституционный закон республики Казахстан "О выборах в республике Казахстан" в действующей редакции в статье 89 "Регистрация кандидатов в депутаты мажилиса", к регистрации допускается только один список от одной политической партии с количеством включенных в него лиц, не превышающим установленного числа депутатских мандатов, распределяемых среди политических партий, на 30%.

В новой редакции предлагается дополнить данную статью еще одним условием - в партийном списке количество лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Вместе с этим, статью 104 "Регистрация партийных списков кандидатов в депутаты маслихатов", в которой указывается, что к регистрации по территориальному избирательному округу допускается только один список от одной политической партии, предлагается дополнить, что в данном списке количество лиц, не достигших 29-летнего возраста, и женщин должно составлять не менее 30% от общего числа включенных в него лиц.

Данные дополнения, по мнению разработчиков документа, будут стимулировать вовлеченность женщин и молодежь в общественно-политических процессах.

Согласно материалам к проекту закона "О внесении изменения и дополнений в закон республики Казахстан "О политических партиях" в действующей редакции в статье 10 "Государственная регистрация политической партии" говорится, что для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее 40 тыс. членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, городах республиканского значения и столице численностью не менее 600 членов партии в каждой из них.

В новой редакции разработчики законопроекта предлагают снизить данный порог до "не менее 20 тыс.".

"Для государственной регистрации политической партии в ее составе должно быть не менее двадцати тысяч членов партии, представляющих структурные подразделения (филиалы и представительства) партии во всех областях, городах республиканского значения и столице численностью не менее шестисот членов партии в каждой из них", - отмечается в таблице.

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отмечал необходимость способствовать приходу в парламент и в местные представительные органы молодежи. А также подчеркивал, что в республике необходимо вовлекать в процесс выработки и принятия государственных решений политических партии. Кроме того, Токаев предложил сократить с 40 тыс. до 20 тыс. количество требуемых подписей для регистрации политических партий.