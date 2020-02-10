Мишустин считает недопустимым, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года

Премьер РФ Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года и поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко навести порядок в этом вопросе.

"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства, недопустима, я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он обратился к Григоренко: "Поручаю вам вместе с Минфином и казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года".

Мишустин подчеркнул, что за этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности".