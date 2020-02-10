Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8627 RUR   0.0266 GBR   2.1939 TRY   0.284

Цена на нефть

    $/bbl WTI 50.32 -0.63 Brent 54.47 -0.46

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 10.02.2020 11:40

Мишустин считает недопустимым, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года

Премьер РФ Михаил Мишустин назвал недопустимой ситуацию, когда бюджетные средства остаются неиспользованными в конце года и поручил вице-премьеру, главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко навести порядок в этом вопросе.

"Ситуация, когда в конце года остаются неиспользованными бюджетные средства, недопустима, я вижу этому две причины: либо неэффективное планирование, либо низкое качество управленческого аппарата, который этим занимался. Надо усилить уровень контроля за исполнительской дисциплиной и навести порядок в системе стратегического планирования", - сказал Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Он обратился к Григоренко: "Поручаю вам вместе с Минфином и казначейством проанализировать причины образования остатков законтрактованных расходов от 2019 года".

Мишустин подчеркнул, что за этим должны "последовать соответствующие жесткие выводы, в том числе применение дисциплинарной ответственности".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, БЮДЖЕТ, СРЕДСТВА


Похожие новости


Медведев относит к достижениям своего правительства: работу в условиях кризиса и санкций, импортозамещение и низкую инфляцию Медведев считает, что главным направлением работы нового правительства должно стать повышение реальных доходов граждан Приоритетом работы правительства под руководством Мишустина должен стать рост экономики, заявил Володин Политика США в отношении России вряд ли изменится от последних перестановок в Москве - Помпео Правительство РФ подает в отставку - Медведев Правительство и ЦБ вышли на минимальный уровень инфляции, создана хорошая макроэкономической базы для дальнейшего развития - Путин

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]