Более 170 человек обратились за медпомощью после беспорядков на юге Казахстана - Минздрав

После беспорядков в Кордайском районе Жамбылской области на юге Казахстана за медицинской помощью обратились более 170 человек, сообщил заместитель министра здравоохранения республики Камалжан Надыров.

"На сегодняшний момент всего за медицинской помощью обратилось более 170 человек. В основном обращаются с незначительными травмами и ушибами. Всем была оказана необходимая первая медпомощь", - написал Надыров в понедельник в соцсетях.

Ранее сообщалось о 150 обратившихся к врачам.

"Не обошлось без тяжелых травм, в основном это были огнестрельные ранения. В отделении реанимации в тяжелом состоянии все еще находятся 14 человек (двое в Кордае и 12 в Алматы), за их жизни круглосуточно борются лучшие специалисты", - написал Надыров.

По его данным, госпитализированным проведены операции различной сложности.

Он отметил, что благодаря слаженной работе врачей и службы санитарной авиации, количество жертв удалось минимизировать.

"Так, после стабилизации состояния, в клиники города Алматы переправлены на вертолетах санавиации два пациента. Еще 17 пациентов были вывезены наземным транспортом (машины скорой помощи). Сегодня также планируется вылет вертолета для перевода еще одного пациента", - сказал замминистра.

На помощь врачам Жамбылской области из Алматы были направлены опытные специалисты - травматологи, нейрохирурги, сосудистые хирурги, анестезиологи и реаниматологи.

Надыров отметил, что после сообщений о том, что часть пострадавших обратились в приграничные клиники Киргизии, было принято решение перевезти казахстанцев в клиники Алматы. Из Киргизии, по его данным, вывезены девять пациентов из 13 госпитализированных (оставшиеся четыре пациента находятся в удовлетворительном состоянии и готовятся к выписке).

"На сегодняшний день в стационарах находятся 43 пациента (13 в Кордае, один в Таразе, 25 в Алматы и четыре в Киргизии), часть пациентов готовятся к выписке. Сейчас в районе ситуация стабилизировалась, люди возвращаются в свои дома. Работа продолжается", - отметил замминистра.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек.

Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.

В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.