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СНГ 10.02.2020 12:18

В Киргизии около 600 человек находятся под наблюдением врачей в рамках мер против распространения коронавируса

Около 600 граждан Киргизии находятся под наблюдением медиков в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"По информации Министерства здравоохранения, на 10 февраля под наблюдением в стационаре находятся 96 человек, по месту жительства под медицинским наблюдением находятся 490 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Подтвержденных случаев коронавируса в республике нет", - сообщили в правительстве.

В пресс-службе отметили, что каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит "термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей". Все контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики.

В пунктах приема и размещения граждан силами МЧС подготовлено 413 койко-мест.

Ранее правительство Киргизии из-за вспышки коронавируса нового типа в КНР приняло решение временно закрыть киргизско-китайскую границу и приостановить воздушное сообщение с соседней страной.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за передами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.

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Тэги: КИРГИЗИЯ, КОРОНАВИРУС, КАРАНТИН

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]