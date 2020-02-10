В Киргизии около 600 человек находятся под наблюдением врачей в рамках мер против распространения коронавируса

Около 600 граждан Киргизии находятся под наблюдением медиков в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"По информации Министерства здравоохранения, на 10 февраля под наблюдением в стационаре находятся 96 человек, по месту жительства под медицинским наблюдением находятся 490 человек. Состояние здоровья у всех удовлетворительное. Подтвержденных случаев коронавируса в республике нет", - сообщили в правительстве.

В пресс-службе отметили, что каждый приезжающий из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией проходит "термометрию и лабораторное исследование образцов из верхних дыхательных путей". Все контрольно-пропускные пункты на границе Киргизии работают в усиленном режиме, приняты необходимые меры профилактики.

В пунктах приема и размещения граждан силами МЧС подготовлено 413 койко-мест.

Ранее правительство Киргизии из-за вспышки коронавируса нового типа в КНР приняло решение временно закрыть киргизско-китайскую границу и приостановить воздушное сообщение с соседней страной.

По данным на утро 10 февраля, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40 тыс. 171 человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР.

Всего за передами материкового Китая зарегистрировано более 350 случаев заражения вызываемой коронавирусом пневмонией в 30 странах и районах мира, в двух случаях - в Гонконге и на Филиппинах - зафиксирован летальный исход.