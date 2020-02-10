SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности

Сегодня SOCAR AQS и Halliburton объявили о подписании Меморандума о Соглашении о создании нового совместного предприятия по предоставлению широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане.

“Объединив наши непревзойденные знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с мощью глобального лидера в предоставлении услуг в нефтяной индустрии, коей является компания Halliburton, мы создали стратегическую платформу для нашей деятельности с целью совместного расширения работ в Азербайджане,” сказал Рамин Исаев – Генеральный Директор SOCAR AQS.

“Создав партнёрство с SOCAR AQS, мы верим, что совместное предприятие будет исключительно нацелено на предоставление высококлассных услуг с целью соответствия с растущими потребностями в материалах, оборудованиях в нефтегазовой промышленности региона,” сказал Ахмед Кенави –старший вице-президент компании Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе. “Кроме того, наше сотрудничество поддерживает стратегию страны по локализации высококачественных технологических услуг.”

Совместное предприятие будет расположено в Баку, Азербайджан, и фокусировать свою деятельность на разработке и операциях как на суше, так и на море.

Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton закончат создание совместного предприятия и начнут работы во втором квартале 2020 г., при условии выполнения пунктов соглашения сторонами.

О КОМПАНИИ SOCAR AQS

ООО SOCAR AQS было основано в качестве компании по предоставлению интегрированных услуг и бурению и обслуживанию скважин между Государственной Нефтяной Компанией Азербайджанской Республики и Абшерон Дриллинг Компани в 2007 г. Основной сферой деятельности компании является предоставление работ и услуг в области бурения нефтяных и газовых скважин. Компания также предоставляет услуги по управлению поставками в конкретной индустрии, управлению складским хозяйством и другие сопутствующие услуги.

В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин с 6 буровыми установками с 5 платформ, расположенных на 4 морских нефтегазовых месторождениях в Каспийском Регионе, включая Мелководное Гюнешли, Западный Абшерон и Булла-Дениз.

Компания успешно осуществляет буровые работы в Турции в рамках Проекта Расширения Подземного Газохранилища Tuz Golu. В дополнение к этому, SOCAR AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше.

Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, сертифицированной на соответствие API Spec Q2.

SOCAR AQS была объявлена Лидером Глобального Договора ООН в сентябре 2019 года. Компания имеет в своем штате 1200 сотрудников, большинство из которых являются гражданами Азербайджана.

SOCAR AQS входит в состав NEQSOL Holding, и ее акционерами являются SOCAR и Nobel Oil Services.

Связаться с компанией SOCAR AQS можно через www.socar-aqs.com Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube

О КОМПАНИИ HALLIBURTON

Основанная в 1919 г., компания Halliburton одним из самых больших в мире поставщиков продукции и услуг для нефтяной индустрии. Имея в своем штате 55,000 сотрудников, представляющих 140 национальностей в более чем 80 странах, компания помогает своим заказчикам максимизировать ценность на протяжении жизненного цикла пласта – от определения местонахождения углеводородов и управления геологическими данными до бурения и формирования оценки, строительства и заканчивания скважины, и оптимизации продукции на протяжении всего жизненного цикла скважины. На веб-страничку компании можно зайти по адресу: www.halliburton.com. Связаться с компанией Halliburton можно через Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram и YouTube.