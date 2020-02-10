Турция продолжает переброску войск в Идлиб

Командование вооруженных сил Турции продолжает перебрасывать войска в сирийскую провинцию Идлиб, сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Так, по данным местных источников, только в ночь на понедельник в провинцию вошли 120 единиц турецкой техники.

Среди перебрасываемой техники - танки типа "Леопард", бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и грузовики с боеприпасами.

В свою очередь агентство Bloomberg напоминает, что ранее в результате наступления сирийских правительственных сил в Идлибе три из 12 размещенных в Идлибской зоне деэскалации турецких наблюдательных постов оказались отрезанными от линий коммуникаций.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца февраля отвести силы от турецких постов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

На прошлой неделе турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

При этом министр обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Позднее, в минувшее воскресенье, Акар предупредил, что если сочинские и астанинские договоренности по Сирии продолжат нарушаться, то Анкара может задействовать "планы B и C" для решения этой проблемы.