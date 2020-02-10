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Регион 10.02.2020 11:38

Турция продолжает переброску войск в Идлиб

Командование вооруженных сил Турции продолжает перебрасывать войска в сирийскую провинцию Идлиб, сообщили в понедельник турецкие СМИ.

Так, по данным местных источников, только в ночь на понедельник в провинцию вошли 120 единиц турецкой техники.

Среди перебрасываемой техники - танки типа "Леопард", бронетранспортеры, реактивные системы залпового огня и грузовики с боеприпасами.

В свою очередь агентство Bloomberg напоминает, что ранее в результате наступления сирийских правительственных сил в Идлибе три из 12 размещенных в Идлибской зоне деэскалации турецких наблюдательных постов оказались отрезанными от линий коммуникаций.

В ответ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от Дамаска до конца февраля отвести силы от турецких постов в Идлибе. Он пригрозил, что если этого не произойдет, то Анкара самостоятельно решит проблему.

На прошлой неделе турецкие власти сообщили, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

При этом министр обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.

Позднее, в минувшее воскресенье, Акар предупредил, что если сочинские и астанинские договоренности по Сирии продолжат нарушаться, то Анкара может задействовать "планы B и C" для решения этой проблемы.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ВОЙСКА, ПЕРЕБРОСКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]