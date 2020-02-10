Airbus близок к покупке 34%-ной доли Bombardier в СП двух компаний

Airbus SE продвинулся в переговорах с Bombardier Inc. о покупке доли канадской компании в их совместном предприятии по выпуску коммерческих самолетов, и стороны могут достичь соглашения на этой неделе, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Компании обсуждают покупку Airbus 34%-ной доли Bombardier в СП по производству коммерческих самолетов A220.

Правительство канадской провинции Квебек, как ожидается, сохранит за собой 16%-ную долю в СП.

Финансовые условия сделки неизвестны. Несмотря на то, что переговоры находятся на финальной стадии, по-прежнему существует возможность изменения достигнутых договоренностей, предупреждают источники.

Канадская авиа- и машиностроительная корпорация Bombardier продает активы, чтобы привлечь средства для сокращения долга, составляющего порядка $9 млрд. Ранее WSJ сообщала, что Bombardier ведет переговоры о продаже подразделения по производству бизнес-джетов американской Textron Inc.

В середине прошлого года Bombardier начала переговоры о продаже своего подразделения по выпуску подвижного состава с французской Alstom SA. Переговоры, однако, застопорились в связи с опасениями роста расходов этого подразделения.

В январе Bombardier сообщила, что начала стратегическую оценку партнерства с Airbus на фоне растущих расходов.