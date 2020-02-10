Токаев поручил уволить ряд чиновников и полицейских после беспорядков на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову и главе МВД Ерлану Тургуммбаеву уволить ряд должностных лиц, сообщила пресс-служба главы государства.
"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А.Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского района Б.Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении.
"Глава государства поручил министру внутренних дел Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова", - отметили в пресс-службе.
В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170.
Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.
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