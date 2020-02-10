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СНГ 10.02.2020 13:32

Токаев поручил уволить ряд чиновников и полицейских после беспорядков на юге Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил акиму Жамбылской области Аскару Мырзахметову и главе МВД Ерлану Тургуммбаеву уволить ряд должностных лиц, сообщила пресс-служба главы государства.

"В связи с событиями в Кордайском районе Жамбылской области, повлекшими человеческие жертвы, разрушение жилых домов и имущества граждан президент К. Токаев поручил акиму Жамбылской области А.Мырзахметову освободить от занимаемых должностей заместителя акима области по социальным вопросам С.Курманбекову, акима Кордайского района Б.Байтоле за серьезные упущения в работе", - говорится в сообщении.

"Глава государства поручил министру внутренних дел Е.Тургумбаеву освободить от занимаемых должностей начальника департамента полиции Жамбылской области А.Оразалиева, начальника отдела полиции Кордайского района А.Айхимбекова", - отметили в пресс-службе.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка местных жителей. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170.

Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики.

В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ЮГ, ЧИНОВНИКИ, УВОЛЬНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]