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ТЭК 10.02.2020 11:43

Техкомитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку до конца года - президент ОПЕК

Технический комитет ОПЕК+ рекомендовал продлить текущую сделку ОПЕК+ до конца года, чтобы убрать последствия коронавируса, приводит агентство Bloomberg заявление министра энергетики Алжира, президента конференции ОПЕК Мохамеда Аркаба.

"Эпидемия коронавируса оказала негативный эффект на экономическую деятельность, на транспорт, туризм и промышленность, особенно в Китае", - заявил он.

Ранее агентство сообщало, ссылаясь на источники, что техкомитет ОПЕК+ в ходе внеочередного заседания 4-6 февраля рекомендовал усилить текущие ограничения на 600 тыс. б/с и продлить сделку еще на один квартал - до конца июня 2020 года.

Это лишь рекомендация, которую может рассмотреть министерский комитет ОПЕК+ (JMMC) и рекомендовать уже далее всем министрам для принятия окончательного решения.

России взяла время на оценку рекомендаций JTC.

Планировалось, что после заседания техкомитета будет приниматься решение, нужно ли собирать в феврале внеочередную встречу министров ОПЕК+ всех стран-участников либо только министров мониторингового комитета (JMMC), который возглавляют лидеры союза - Россия и Саудовская Аравия.

Пока установленной даты нет.

"Я сейчас даже не готов вам сказать, к чему мы готовы или не готовы, до конца не понимая ситуацию и четкие прогнозы по развитию событий в связи с коронавирусом", - говорил министр энергетики РФ Александр Новак, отвечая на вопрос, поддержит ли Россия предложение дополнительно сократить добычу или будет готова только к пролонгации действующего соглашения.

"Для этого нужно еще некоторое время, чтобы посмотреть, как будет развиваться ситуация, какое влияние будет на мировые рынки, на нефть", - заявил он.

В целом, по его словам, позиция России в отношении ОПЕК+ не поменялась. Ранее Москва неоднократно отмечала позитивное влияние на рынок самого механизма координации между крупнейшими игроками.

До возникновения ситуации с коронавирусом ОПЕК+ назначила заседание министров на 5-6 марта, чтобы решить судьбу текущего соглашения, предполагающего снижение нефтедобычи странами ОПЕК+ на 1,7 млн б/с по сравнению с уровнем октября 2018 года. Кроме того, Саудовская Аравия отдельно обязалась снизить добычу еще на 400 тыс. б/с, если все страны будут соблюдать свои обязательства.

В начале прошлой недели президент РФ Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на мировом рынке углеводородов.

"Обстоятельно обсуждена текущая ситуация на мировом рынке углеводородов. С обеих сторон подтверждена готовность к дальнейшей координации действий в формате "ОПЕК+" по обеспечению стабильности глобального нефтяного рынка", - сообщалось по итогам разговора. Кремль отмечал, что он состоялся по инициативе Саудовской Аравии.

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Тэги: МИР, ОПЕК, СДЕЛКА, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]