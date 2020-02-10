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10.02.2020 11:45

Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану

7 февраля 2020 года в Азербайджане прошел очередной тур Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Он состоялся в школе № 183 города Баку (директор Рахиля Аббасова). В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов школ Хазарского района города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель руководства школы № 183 Эльнара Алиева.

Учащиеся школы № 183 представили литературную композицию о русском языке.

В организации регионального тура приняли участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в Баку Олеся Аленина, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, преподаватели школ Хазарского района.

Как уже сообщалось, в течение пяти месяцев состоятся 24 региональных тура Олимпиады в разных городах и регионах Азербайджана.

Следующие туры Олимпиады состоятся 14 и 15 февраля в школах № 168 и № 20 города Баку.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]