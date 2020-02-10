Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану

7 февраля 2020 года в Азербайджане прошел очередной тур Республиканской олимпиады по русскому языку и литературе. Он состоялся в школе № 183 города Баку (директор Рахиля Аббасова). В нем приняли участие учащиеся 7 – 8 классов школ Хазарского района города Баку.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Участников Олимпиады приветствовали руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов, представитель руководства школы № 183 Эльнара Алиева.

Учащиеся школы № 183 представили литературную композицию о русском языке.

В организации регионального тура приняли участие координатор образовательных программ Российского информационно-культурного центра в Баку Олеся Аленина, председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина, преподаватели школ Хазарского района.

Как уже сообщалось, в течение пяти месяцев состоятся 24 региональных тура Олимпиады в разных городах и регионах Азербайджана.

Следующие туры Олимпиады состоятся 14 и 15 февраля в школах № 168 и № 20 города Баку.