SOCAR AQS и Halliburton создают СП по поставкам товаров и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане

Азербайджанское ООО «SOCAR AQS» и американская Halliburton договорились о создании совместного предприятия (СП) по предоставлению материалов и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане, говорится в сообщении SOCAR AQS.
«SOCAR AQS и Halliburton в понедельник подписали документы о создании СП. Новая компания будет расположена в Баку и сфокусирует свою деятельность на операциях на суше и в море. Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton завершат процесс создания СП и начнут работы во втором квартале 2020 года», - отмечается в информации.
«Объединив наши знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с возможностями компании Halliburton, мы создали стратегическую платформу для совместного расширения работ в Азербайджане», - сказал генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.
«Мы верим, что СП будет нацелено на предоставление высококлассных услуг в соответствии с растущими потребностями в материалах, оборудованиях в нефтегазовой промышленности региона», - заявил старший вице-президент Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе Ахмед Кенави.
ООО SOCAR AQS основано в 2007 году между между компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в 2007 году для предоставления интегрированных услуг и бурению и обслуживанию скважин. Компания также оказывает услуги по управлению поставками в конкретной индустрии, управлению складским хозяйством и другие сопутствующие услуги.
В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин с 6 буровыми установками с 5 платформ, расположенных на 4 морских нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.
Кроме того, компания осуществляет буровые работы в Турции в рамках Проекта расширения подземного газохранилища Tuz Golu. В дополнение к этому, SOCAR AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше.
Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, сертифицированной на соответствие API Spec Q2.
Компания имеет в своем штате 1200 сотрудников и входит в состав NEQSOL Holding. Акционерами компании являются SOCAR и Nobel Oil Services.
Компания Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из самых крупных в мире поставщиков товаров и услуг для нефтяной индустрии. Штат сотрудников составляет 55 тыс. человек.
Н.Аббасова
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