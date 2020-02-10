SOCAR AQS и Halliburton создают СП по поставкам товаров и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане

Азербайджанское ООО «SOCAR AQS» и американская Halliburton договорились о создании совместного предприятия (СП) по предоставлению материалов и услуг для нефтяной промышленности в Азербайджане, говорится в сообщении SOCAR AQS.

«SOCAR AQS и Halliburton в понедельник подписали документы о создании СП. Новая компания будет расположена в Баку и сфокусирует свою деятельность на операциях на суше и в море. Ожидается, что SOCAR AQS и Halliburton завершат процесс создания СП и начнут работы во втором квартале 2020 года», - отмечается в информации.

«Объединив наши знания, опыт и инфраструктуру в Азербайджане с возможностями компании Halliburton, мы создали стратегическую платформу для совместного расширения работ в Азербайджане», - сказал генеральный директор SOCAR AQS Рамин Исаев, слова которого приводятся в пресс-релизе.

«Мы верим, что СП будет нацелено на предоставление высококлассных услуг в соответствии с растущими потребностями в материалах, оборудованиях в нефтегазовой промышленности региона», - заявил старший вице-президент Halliburton в Европе, Евразии и Суб-Сахарском Африканском Регионе Ахмед Кенави.

ООО SOCAR AQS основано в 2007 году между между компанией SOCAR и Absheron Drilling Company в 2007 году для предоставления интегрированных услуг и бурению и обслуживанию скважин. Компания также оказывает услуги по управлению поставками в конкретной индустрии, управлению складским хозяйством и другие сопутствующие услуги.

В настоящее время SOCAR AQS осуществляет бурение нефтяных и газовых скважин с 6 буровыми установками с 5 платформ, расположенных на 4 морских нефтегазовых месторождениях в Каспийском море.

Кроме того, компания осуществляет буровые работы в Турции в рамках Проекта расширения подземного газохранилища Tuz Golu. В дополнение к этому, SOCAR AQS выполнила работы в Украине и Бангладеше.

Компания является первой и пока единственной буровой компанией в регионе, сертифицированной на соответствие API Spec Q2.

Компания имеет в своем штате 1200 сотрудников и входит в состав NEQSOL Holding. Акционерами компании являются SOCAR и Nobel Oil Services.

Компания Halliburton, основанная в 1919 году, является одним из самых крупных в мире поставщиков товаров и услуг для нефтяной индустрии. Штат сотрудников составляет 55 тыс. человек.

Н.Аббасова