Парламентские выборы в Азербайджане были конкурентными и открытыми, стали важным шагом в процессе реформ - наблюдатели от СНГ

Внеочередные парламентские выборы являются важным шагом для продолжения и укрепления процесса реформ в Азербайджане, считают представители наблюдательной миссии СНГ.
«Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом, выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана, они были конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - заявил заместитель председателя Исполкома СНГ, глава миссии наблюдателей Содружества Виктор Гуминский.
По его словам, наблюдателями было зафиксировано несколько мелких нарушений и недочётов, которые никак не влияли на волеизъявление населения.
«Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало", - добавил Гуминский.
А.Мамедов
Техкомитет ОПЕК+ рекомендует продлить текущую сделку до конца года, углубив сокращения на 600 тыс. б/с только на II кв.
Ливия начинает испытывать топливный голод
"Белнефтехим" продолжит переговоры с НК Казахстана о поставках нефти
Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса
Зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу для первого в истории исследования его полярных областей
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Спецназ афганской армии в рейде на севере страны уничтожил 35 боевиков "Талибан"
Шторм "Кьяра" привел к отмене сотен воздушных и железнодорожных рейсов в северо-западной Европе
В Киргизии около 600 человек находятся под наблюдением врачей в рамках мер против распространения коронавируса
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе