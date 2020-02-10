Парламентские выборы в Азербайджане были конкурентными и открытыми, стали важным шагом в процессе реформ - наблюдатели от СНГ

Внеочередные парламентские выборы являются важным шагом для продолжения и укрепления процесса реформ в Азербайджане, считают представители наблюдательной миссии СНГ.

«Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом, выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана, они были конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - заявил заместитель председателя Исполкома СНГ, глава миссии наблюдателей Содружества Виктор Гуминский.

По его словам, наблюдателями было зафиксировано несколько мелких нарушений и недочётов, которые никак не влияли на волеизъявление населения.

«Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало", - добавил Гуминский.

А.Мамедов