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Внешняя политика 10.02.2020 11:53

Парламентские выборы в Азербайджане были конкурентными и открытыми, стали важным шагом в процессе реформ - наблюдатели от СНГ

Внеочередные парламентские выборы являются важным шагом для продолжения и укрепления процесса реформ в Азербайджане, считают представители наблюдательной миссии СНГ.

«Проведение внеочередных парламентских выборов стало важным этапом на пути активизации реформ в стране. В целом, выборы были проведены в соответствии с законодательством Азербайджана, они были конкурентными, открытыми, свободными и соответствовали принципам проведения демократических выборов", - заявил заместитель председателя Исполкома СНГ, глава миссии наблюдателей Содружества Виктор Гуминский.

По его словам, наблюдателями было зафиксировано несколько мелких нарушений и недочётов, которые никак не влияли на волеизъявление населения.

«Отдельно хочется отметить работу ЦИК, региональных и местных избирательных участков, которая была на высоком уровне. Были приняты все необходимые меры и, как результат, жалоб от населения не поступало", - добавил Гуминский.

А.Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ПАРЛАМЕНТ, ВЫБОРЫ, ОЦЕНКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]