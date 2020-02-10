ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"Центробанк 10 февраля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 603 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,51% (5 февраля - 5,51%)", - отметили в банке.

Средства привлечены сроком на 14 дней.

Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Б.Рустамбеков