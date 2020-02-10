ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе привлек 100 млн манатов на 14 дней

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 млн манатов в понедельник на очередном депозитном аукционе для банков, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
"Центробанк 10 февраля провел очередной депозитный аукцион, на котором привлек 100 млн манатов, хотя предложение в ходе аукциона составило 603 млн манатов. Средневзвешенная ставка в ходе аукциона составила 5,51% (5 февраля - 5,51%)", - отметили в банке.
Средства привлечены сроком на 14 дней.
Как сообщалось, ЦБА с июня 2016 года начал проведение депозитных аукционов.
Б.Рустамбеков
Парламентские выборы в Азербайджане были конкурентными и открытыми, стали важным шагом в процессе реформ - наблюдатели от СНГ
Небольшие нарушения на парламентских выборах в Азербайджане не повлияли на результат - миссия ШОС
Наблюдатели от Совфеда РФ отмечают «здоровый интерес» населения в Азербайджане к парламентским выборам
Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса
Зонд Solar Orbiter стартовал к Солнцу для первого в истории исследования его полярных областей
Президент Алиев выделил 8,9 млн манатов на улучшение дорожно-транспортной инфраструктуры в Габалинском районе
Президент Алиев распорядился выделить 1,26 млн манатов для бурения 18 субартезианских колодцев в Шекинском районе
Инвестиции в частный сектор Кюрдамирского района в 2019г превысили 79 млн манатов – глава ИВ
Спецназ афганской армии в рейде на севере страны уничтожил 35 боевиков "Талибан"
Шторм "Кьяра" привел к отмене сотен воздушных и железнодорожных рейсов в северо-западной Европе
В Киргизии около 600 человек находятся под наблюдением врачей в рамках мер против распространения коронавируса
2020-ый год для AccessBank-a однозначно будет прибыльным
Страховой сектор Азербайджана: переход от количественного к качественному развитию
Олимпиада по русскому языку шагает по Азербайджану
SOCAR AQS и HALLIBURTON заключили соглашение о предоставлении широкого спектра материалов и услуг для нефтяной промышленности
Премьер Финляндии посетит Эстонию
Лавров примет участие в заседании СМИД ОБСЕ в Братиславе