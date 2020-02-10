Кандидатом на пост президента Белоруссии от либерал-демократов станет Гайдукевич

Либерально демократическая партия (ЛДП) Белоруссии намерена выдвинуть претендентом на пост главы республики руководителя партии Олега Гайдукевича, сообщили в пресс-службе ЛДП.
"9 февраля состоялось заседание Высшего совета и Центрального комитета ЛДП с участием руководителей региональных структур. Во исполнение решений съезда партии ЛДП выдвигает претендентом на пост президента Республики Беларусь лидера партии, депутата парламента, заместителя председателя комиссии по международным делам Олега Гайдукевича", - говорится в сообщении пресс-службы.
По ее информации, ЛДП закончила предварительное формирование инициативной группы своего претендента и готова начать сбор необходимых 100 тыс. подписей для регистрации кандидата. "Прямо сейчас в инициативную группу вошло более 3,5 тыс. человек и формирование группы продолжится до момента подачи документов для регистрации в Центризбирком", - отметили в партии.
Кроме того, уже сформированы избирательные штабы в Минске и в каждой области страны.
На предыдущих президентских выборах от ЛДП на пост главы государства выдвигался ее экс-глава и отец Олега Гайдукевича Сергей Гайдукевич. Он участвовал в выборах 2001, 2006 и 2015 годов.
Либерально-демократическая партия создана в 1994 году, является самой многочисленной белорусской политической организацией - по состоянию на 2019 год в ЛДП состояло более 47 тыс. человек.
Выборы президента Белоруссии должны состояться не позднее 30 августа 2020 года. В ноябре 2019 года нынешний глава государства Александр Лукашенко заявил, что планирует вновь баллотироваться на пост президента.
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