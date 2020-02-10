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Это интересно 10.02.2020 12:27

Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса

Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg.

Как сообщалось ранее, Apple приостановил работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания сообщила 7 февраля, что готовится возобновить работу магазинов, но не назвала конкретной даты.

По информации на сайте Apple, большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Как отмечают в компании, возобновление работы магазинов и офисов произойдет после "тщательных консультаций с экспертами в области здравоохранения и государственными властями".

Онлайн-магазин Apple продолжает работу в Китае в обычном режиме.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, APPLE, МАГАЗИНЫ, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]