Apple продлила приостановку работы магазинов в КНР из-за коронавируса

Американская компания Apple продлила приостановку работы своих магазинов в Китае из-за продолжающегося распространения эпидемии, вызванной коронавирусом, пишет Bloomberg.
Как сообщалось ранее, Apple приостановил работу своих 42 магазинов в стране до 10 февраля. Компания сообщила 7 февраля, что готовится возобновить работу магазинов, но не назвала конкретной даты.
По информации на сайте Apple, большинство магазинов в Китае будут закрыты до конца этой недели. Как отмечают в компании, возобновление работы магазинов и офисов произойдет после "тщательных консультаций с экспертами в области здравоохранения и государственными властями".
Онлайн-магазин Apple продолжает работу в Китае в обычном режиме.
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