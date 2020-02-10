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СНГ 10.02.2020 14:16

Президент Казахстана заявил о неотвратимости наказания для виновных в беспорядках на юге страны

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил генпрокурору республики Гизату Нурдаулетову обеспечить проведение полного расследования дела о беспорядках на юге страны, жертвами которых стали 10 человек и пострадали более 170, заявил о неотвратимости наказания для виновных.

Нурдаулетов доложил президенту о работе межведомственной следственно-оперативной группы, ведущей расследование, сообщила в понедельник пресс-служба главы государства.

"Президент поручил генеральному прокурору обеспечить объективность и полноту следствия, законность всех принятых решений и неотвратимость наказания всех виновных лиц", - говорится в сообщении.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области на юге Казахстана произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек.

Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики. В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

Ранее в понедельник Токаев поручил освободить от занимаемых должностей заместителя главы области по социальным вопросам Слушаш Курманбекову, главу Кордайского района Болатбека Байтоле. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены начальник департамента полиции Жамбылской области Арман Оразалиев, начальник отдела полиции Кордайского района Айхимбеков.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ГЕНПРОКУРОР, БЕСПОРЯДКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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