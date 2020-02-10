Ливия начинает испытывать топливный голод

Ливийская нефтеперерабатывающая компания аз-Завия (аз-Завия, 7-й по величине город страны в 40 км к западу от Триполи - ИФ) объявила о приостановке своей работы в связи с отсутствием сырья, сообщает телеканал "аль-Арабийя" со ссылкой на администрацию НПЗ.
"НПЗ объявляет о вынужденной остановке процесса переработки в связи с дефицитом поставок нефти и отсутствием сырья в хранилищах", - говорится в заявлении предприятия.
НПЗ входит в состав Ливийской национальной нефтяной корпорации (NOC)/
Последняя в пятницу 7 февраля выступила с заявлением о ситуации на топливном рынке Ливии. NOC сообщила, что поставки горючего стабильно осуществляются в восточные и центральные районы страны. Так, порт в Бенгази ожидается прибытие двух танкеров с бензином и дизельным топливом, которые "будут немедленно разгружены". "Тобрук (прибрежный город на востоке страны в 120 км от границы с Египтом - ИФ) снабжается за счёт прямых поставок из Бенгази", - говорится с сообщении.
Что же касается Триполи и районов, прилегающих к ливийской столице, а также южных регионов страны, то они испытывают дефицит топливных ресурсов, констатирует NOC.
По данным концерна на конец прошлой недели, в Бенгази запасов бензина хватает на 14 суток, дизельного топлива - на 2 суток, балонного газа - на 18 суток, в Тобруке - на 5 суток, на 3 суток и на 3 суток соответственно, в Себхе (город в центральной Ливии - ИФ) - 0 суток, на 11 суток и 0 суток соответственно.
Добыча нефти в Ливии в результате блокировки нефтяных объектов к субботе 8 февраля упала до 181,576 тыс. баррелей в сутки, по сравнению со 187,4 тыс. б/ сутки 4 февраля и 1,2 млн б/с 18 января.
Общие валютные потери Ливии от перекрытия нефтяных потоков составляют на 7 февраля $1,042 млрд.
Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром начали блокировать объекты нефтяной промышленности с 18 января накануне международных переговоров в Берлине по нормализации ситуации в Ливии. К этим объектам относятся морские экспортные терминалы, месторождения и нефтепроводы на востоке и юго-востоке страны.
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