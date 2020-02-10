В Казахстане местные власти пообещали восстановить все дома, разрушенные во время беспорядков

Глава Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов пообещал восстановить все дома в приграничном с Киргизией Кордайском районе, разрушенные в ходе беспорядков на минувшей неделе.
"Глава региона отметил, что все разрушенные дома будут восстановлены и будет оказываться помощь семьям", - говорится в сообщении пресс-службы администрации области, распространенном в понедельник.
"На сегодняшний день в данном районе работают специалисты, оценивают расходы", - отмечается в сообщении.
Глава области в очередной раз также призвал всех покинувших регион граждан вернуться из Киргизии в Казахстан.
"В селах благодаря усилиям правоохранительных органов установлен порядок и безопасность. Вернувшиеся в страну казахстанцы пересекают границу в упрощенном режиме", - отметили в ведомстве.
В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек.
Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики. В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.
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