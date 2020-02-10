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СНГ 10.02.2020 18:03

В Казахстане местные власти пообещали восстановить все дома, разрушенные во время беспорядков

Глава Жамбылской области Казахстана Аскар Мырзахметов пообещал восстановить все дома в приграничном с Киргизией Кордайском районе, разрушенные в ходе беспорядков на минувшей неделе.

"Глава региона отметил, что все разрушенные дома будут восстановлены и будет оказываться помощь семьям", - говорится в сообщении пресс-службы администрации области, распространенном в понедельник.

"На сегодняшний день в данном районе работают специалисты, оценивают расходы", - отмечается в сообщении.

Глава области в очередной раз также призвал всех покинувших регион граждан вернуться из Киргизии в Казахстан.

"В селах благодаря усилиям правоохранительных органов установлен порядок и безопасность. Вернувшиеся в страну казахстанцы пересекают границу в упрощенном режиме", - отметили в ведомстве.

В минувшую пятницу в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области произошла драка между местными жителями. В результате возникших массовых беспорядков, которые перекинулись в села Аухатты и Боланбатыр, погибли 10 человек, за медицинской помощью обратились более 170 человек.

Досудебное расследование ведется по статьям "Убийство" и "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса республики. В регионе работает правительственная комиссия во главе с заместителем премьер-министра Бердибеком Сапарбаевым.

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Тэги: КАЗАХСТАН, РЕГИОН, БЕСПОРЯДКИ, ВОССТАНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]