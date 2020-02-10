В Японии рассчитывают на встречу Абэ и Путина в Москве 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин могут провести переговоры в Москве 9 мая, заявил на пресс-конференции в понедельник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.
"Насколько я знаю, на данный момент встреча руководителей Японии и РФ намечена на 9 мая в Москве; что касается участия Абэ в церемонии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, то этот вопрос находится в стадии рассмотрения", - сказал министр.
На прошлой неделе агентство "Киодо" со ссылкой на источники сообщало, что Россия и Япония пытаются организовать встречу между Путиным и Абэ 8 или 10 мая.
Также источник рассказал, что Абэ намерен присутствовать в Москве на мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Абэ станет первым премьером Японии, посетившим церемонию с 2005 года, когда в Москву приезжал Дзюнъитиро Коидзуми.
Ожидается, что на полях конференции в Мюнхене в феврале встретятся главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги. По данным агентства, они "заложат основу для встречи лидеров".
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