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Дальнее зарубежье 10.02.2020 14:33

В Японии рассчитывают на встречу Абэ и Путина в Москве 9 мая

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ и президент РФ Владимир Путин могут провести переговоры в Москве 9 мая, заявил на пресс-конференции в понедельник глава МИД Японии Тосимицу Мотэги.

"Насколько я знаю, на данный момент встреча руководителей Японии и РФ намечена на 9 мая в Москве; что касается участия Абэ в церемонии празднования 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, то этот вопрос находится в стадии рассмотрения", - сказал министр.

На прошлой неделе агентство "Киодо" со ссылкой на источники сообщало, что Россия и Япония пытаются организовать встречу между Путиным и Абэ 8 или 10 мая.

Также источник рассказал, что Абэ намерен присутствовать в Москве на мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Абэ станет первым премьером Японии, посетившим церемонию с 2005 года, когда в Москву приезжал Дзюнъитиро Коидзуми.

Ожидается, что на полях конференции в Мюнхене в феврале встретятся главы МИД России и Японии Сергей Лавров и Тосимицу Мотеги. По данным агентства, они "заложат основу для встречи лидеров".

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Тэги: ЯПОНИЯ, АБЭ, РОССИЯ, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]