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Происшествия 10.02.2020 13:33

Самолет азербайджанской Buta Airways, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолет азербайджанской авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник рейсом J2 9817 по маршруту Гянджа-Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Buta Airways.

«Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров на рейсе J2 9817 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Волгограда, где он совершил благополучную посадку в 12:49 по бакинскому времени», - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что самолет продолжит полет после оказания медицинской помощи пассажиру.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: BUTA/AIRWAYS, САМОЛЕТ, ЭКСТРЕННАЯ/ПОСАДКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]