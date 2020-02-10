Самолет азербайджанской Buta Airways, летевший в Москву, совершил вынужденную посадку в Волгограде из-за плохого самочувствия одного из пассажиров

Самолет азербайджанской авиакомпании Buta Airways, летевший в понедельник рейсом J2 9817 по маршруту Гянджа-Москва, совершил экстренную посадку в Волгограде, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в пресс-службе Buta Airways.

«Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров на рейсе J2 9817 Buta Airways капитан воздушного судна принял решение сесть в аэропорту Волгограда, где он совершил благополучную посадку в 12:49 по бакинскому времени», - отметили в компании.

В пресс-службе подчеркнули, что самолет продолжит полет после оказания медицинской помощи пассажиру.

Х.Насирзаде