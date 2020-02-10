Китайские компании не спешат возобновлять работу, продлевая выходные из-за коронавируса

Многие предприятия в Китае остаются закрытыми в понедельник, несмотря на попытки властей страны вернуть экономику в нормальный ритм после затянувшихся в результате распространения коронавируса выходных.

Госсовет КНР призвал важнейшие предприятия возобновить операции как можно быстрее, и власти большинства китайских провинций просили местный бизнес вернуться к работе в понедельник, после 10-дневного продления срока праздников по случаю Нового года по Лунному календарю.

Тем не менее, многие компании так и не возобновили работу в понедельник, опасаясь, что это может привести к возникновению новой волны заболеваемости.

Во многих городах, включая Пекин и Шанхай, работодатели позволяют сотрудникам работать из дома, ведущие технологические компании, в том числе, Alibaba и Meituan, продлили выходные, как минимум, до 16 февраля.

Alibaba сообщила FT, что отложит "по крайней мере, на неделю" возобновление операций, планировавшееся на понедельник.

Foxconn, подрядчик Apple и крупнейший в Китае работодатель, не готов возобновлять производство iPhone на своем предприятии в Чжэнчжоу (провинция Хэнань), сообщил представитель местного комитета по контролю распространения эпидемии Цзинь Боян.

Volkswagen AG сообщил в минувшую субботу, что все предприятия его СП с китайской SAIC Motor Corp. - Saic Volkswagen, кроме шанхайского, - не возобновят работу до 17 февраля.

В некоторых регионах, например, в провинции Хэйлунцзян на северо-востоке страны, власти предписали работодателям в городах, наиболее серьезно затронутых эпидемией, продлить каникулы еще на две недели.

В Китае по состоянию на 00:00 часов по местному времени понедельника (19:00 мск воскресенья) число заболевших пневмонией, вызываемой новым типом коронавируса, составило 40,171 тыс. человек, смертельный исход зафиксирован в 908 случаях, сообщил Госкомитет здравоохранения КНР. В воскресенье в Китае было зарегистрировано более 3 тыс. новых случаев заражения, на 15% больше, чем накануне.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом уже более чем в 5 раз превышает количество зараженных атипичной пневмонией.

Эксперты полагают, что власти КНР не смогут поставить цель роста ВВП на 6% в этом году из-за вспыхнувшей эпидемии. Более того, появляется все больше разговоров о том, что проведение Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП), которое традиционно проходит в марте и где объявляется цель по ВВП, может быть отложено, пишет FT.

Попытка найти баланс между здоровьем населения и экономическими приоритетами в периоды эпидемий всегда бывает очень сложно, отмечает эпидемиолог Колумбийского университета в Нью-Йорке Ян Липкин.

"Если происходит скачок заболеваемости, когда люди возвращаются к работе, мы понимаем, что мы вновь в затруднении и нам стоит сдать назад", - говорит Липкин.

Практически во всех китайских провинциях Китая начальные и средние школы останутся закрытыми, по крайней мере, до 16 февраля. В ряде регионов, включая расположенные на побережье провинции Шанхай, Чжэцзян, Цзянсу и Гуандун, школы будут закрыты до конца февраля.

Многие рестораны также остаются закрытыми, и многие не планируют открываться до марта.

Последствия распространения китайского коронавируса начинают чувствовать на себе и зарубежные компании. Так, Fiat Chrysler предупредил на прошлой неделе, что, возможно, будет вынужден остановить производство в Европе из-за проблем с поставкой автокомпонентов из Китая.

Опрос, проведенный Американской торговой палатой в Шанхае, показал, что многие компании ожидают ухудшения показателей выручки из-за коронавируса. Подавляющее большинство - 87% компаний, участвовавших в опросе, заявили, что китайская эпидемия окажет прямое негативное влияние на их выручку, и лишь 13% заявили, что ожидают сдержанных последствий.

Примерно четверть компаний, участвовавших в опросе, заявила, что их выручка может упасть более чем на 15% из-за последствий распространения коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

Некоторые компании сообщили, что ситуация в Китае подтолкнет их к диверсификации операций для снижения зависимости от рынка КНР.