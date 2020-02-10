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СНГ 10.02.2020 17:44

Зеленский будет участвовать в Мюнхенской конференции

Президент Украины Владимир Зеленский посетит Мюнхенскую конференцию по безопасности, сообщил руководитель конференции Вольфганг Ишингер.

"Мы рады приветствовать в этом году президента Зеленского. Украина - важный пункт европейской политики", - сказал Ишингер в понедельник журналистам в Берлине.

Мюнхенская конференция была основана в 1963 году как форум стран-членов НАТО, это международная дискуссионная площадка, ежегодно собирающая политических лидеров со всего мира. В этом году конференция пройдет c 14 по 16 февраля.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ФРГ, МЮНХЕН, КОНФЕРЕНЦИЯ, УКРАИНА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]