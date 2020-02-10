"Сделка века" не решит палестинскую проблему - иранский дипломат

Предложенная США "сделка века" по ближневосточному урегулированию нарушает права палестинского народа, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Сделка века" на самом деле является мошенничеством и подрывает права народа Палестины", - сказал Джалали на пресс-конференции в понедельник.

Поведение некоторых арабских и мусульманских стран, поддержавших сделку или промолчавших по этому вопросу, в Иране считают "недостойным", добавил он.

По словам посла, такой проект не может решить проблемы народа Палестины, урегулирование может быть основано только на возвращении Палестине оккупированных территорий.