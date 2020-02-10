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Дальнее зарубежье 10.02.2020 17:29

"Сделка века" не решит палестинскую проблему - иранский дипломат

Предложенная США "сделка века" по ближневосточному урегулированию нарушает права палестинского народа, заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

"Сделка века" на самом деле является мошенничеством и подрывает права народа Палестины", - сказал Джалали на пресс-конференции в понедельник.

Поведение некоторых арабских и мусульманских стран, поддержавших сделку или промолчавших по этому вопросу, в Иране считают "недостойным", добавил он.

По словам посла, такой проект не может решить проблемы народа Палестины, урегулирование может быть основано только на возвращении Палестине оккупированных территорий.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ИРАН, ПАЛЕСТИНЦЫ, США


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]