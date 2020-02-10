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Регион 10.02.2020 18:21

В Иране хотят сохранить Астанинский формат по Сирии

Астанинский формат по Сирии должен быть сохранен, несмотря на возникающие разногласия, считают в Иране.

"Мы думаем, что сохранение Астанинского формата является очень важным. Хотя периодически возникают разногласия, в рамках этого формата нужно их урегулировать и устранить", - сказал на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что саммит астанинского формата должен состояться в Тегеране в будущем.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, СИРИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ, ФОРМАТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]