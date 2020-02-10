В Иране хотят сохранить Астанинский формат по Сирии

Астанинский формат по Сирии должен быть сохранен, несмотря на возникающие разногласия, считают в Иране.

"Мы думаем, что сохранение Астанинского формата является очень важным. Хотя периодически возникают разногласия, в рамках этого формата нужно их урегулировать и устранить", - сказал на пресс-конференции посол Ирана в Москве Казем Джалали.

Он отметил, что саммит астанинского формата должен состояться в Тегеране в будущем.