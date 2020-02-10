Турция и Россия пока не смогли достичь соглашения по Идлибу - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в понедельник заявил, что у Анкары и Москвы пока не получилось прийти к договоренностям по ситуации в сирийской провинции Идлиб, передает в понедельник агентство Bloomberg.

"Чавушоглу сказал, что у Турции и России пока нет соглашения по Идлибу", - отмечает агентство.

Также министр призвал незамедлительно ввести режим прекращения огня в провинции Идлиб.

Кроме этого, Чавушоглу выразил разочарование в связи с недостаточными результатами турецко-российских переговоров, которые состоялись в минувшую субботу.

"Если бы в субботу удалось согласовать план действий по Сирии, то необходимости в сегодняшних переговорах не было", - в свою очередь цитирует министра агентство "Анадолу".

Ранее стало известно, что делегации Турции и РФ в понедельник вновь будут обсуждать в Анкаре ситуацию вокруг Идлибской зоны деэскалации.

В минувшую субботу в Анкаре прошел первый раунд переговоров, который продолжался примерно три часа. Турецкий телеканал TRT отмечал, что в частности, обсуждалась судьба наблюдательных пунктов турецкой армии в Идлибе.

В соответствии с астанинскими соглашениями, Турция создала 12 наблюдательных пунктов по внутреннему периметру Идлибской зоны деэскалации. Часть из них оказалась в тылу наступающих сирийских правительственных сил.

На прошлой неделе турецкие власти сообщали, что под артиллерийский обстрел сирийских правительственных сил в Идлибе попали турецкие военные. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что в результате обстрела погибли восемь человек.

Министр обороны Турции Хулуси Акар утверждал, что турецкие вооруженные силы в ответ на обстрел нанесли удары по 54 целям сирийских сил и "нейтрализовали" свыше 70 сирийских солдат.