Экс-директор СНБ Армении во главе новой партии будет действовать в оппозиции правительству Пашиняна

Бывший директор Службы национальной безопасности (СНБ) Армении Артур Ванецян во главе новой политической партии правоцентристского толка намерен действовать в оппозиции правительству Никола Пашиняна.

"Новая политическая сила будет центристского - правоцентристского толка, а в основе идеологии и программ будут гармонично переплетаться традиции и прогресс. На данный момент идет процесс широких консультаций с единомышленниками и возможными партнерами, и только после всех возможных обсуждений мы выдвинем конкретные программные положения и "дорожную карту" дальнейших действий. Новая политическая сила будет оппозицией", - заявил Ванецян в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время в Армении сложилось множество проблем, требующих решения, а правительство отошло от целей "бархатной революции" весны 2018 года.

"Если кадровый офицер спецслужб принимает решение заняться политикой, значит, наверняка в стране что-то не так. Мы никогда не мечтаем о политике, но когда нет альтернативы, когда встает вопрос будущего страны, не раздумывая ни доли секунды, принимается решение во благо страны. Сегодня в Армении явно что-то не так, и вот я в политике", - отметил Ванецян.

Экс-директор СНБ считает, что возврата к прошлому в Армении не может быть. Вместе с тем Ванецян против жесткого политического размежевания в стране между действующей властью и представителями прежней власти по принципу "кто не с нами, тот против нас".

"Мы (...) полагаем, что введенный в оборот тезис о том, что альтернативой нынешней власти являются власти прежние, (...) искусственен и не выдерживает критики. Возврата к прошлому нет. Имею в виду не только исключение возврата в активную политику так называемых "бывших", но и возврат к прошлым подходам, таким как "кто не с нами, тот против нас", "против нас нет игры", - сказал собеседник агентства.

"Этот постулат сегодня, очевидно, стал удобным правилом и для действующей власти, что недопустимо с точки зрения построения правового государства, разделения ветвей власти и сбалансированного гражданского общества. Радикализму и крайностям, по моему глубочайшему убеждению, не должно быть места в сегодняшней Армении. Альтернатива черно-белому политическому полю есть, так как мир на самом деле полон красок, да еще и с десяток оттенков. И мы намерены создать свой спектр в общей политической палитре", - сказал Ванецян.

Он отметил, что во время и после "бархатной революции" в Армении люди хотели справедливости, повышения жизненного уровня, качественных услуг в сферах образования, здравоохранения, социальной сфере.

"Им обещали многое - от снижения тарифов на газ и электроэнергию до демонтажа камер скоростного контроля на автодорогах, от "разоблачения злых олигархов" до "революционного скачка в экономике". Обещали - и не сделали", - сказал собеседник агентства.

"К сожалению, в условиях и без того ограниченных ресурсов, вместо нацеленных на развитие и будущее системных преобразований и программ, решения властей все больше носили популистский, спонтанный, сиюминутно-эмоциональный, а иногда и вовсе сугубо личностный характер. Вместо широкой общественной консолидации, без которой Армении не преодолеть нависших над страной и обществом угроз, мы получили новые внутренние "окопы", разделение на "черных и белых", "старых и новых", "согласных и не очень", беспощадно воюющих друг с другом в атмосфере всеобщей ненависти. Отдельная тема - недопустимость вовлечения во все это силовых структур", - заявил Ванецян.

Бывший глава СНБ Армении заявил, что в сентябре 2019 года, когад он был освобожден от должности, его противоречия с премьер-министром стали непреодолимыми.

"В своем заявлении об отставке я призвал власти остановиться и одуматься. С этого момента наши пути разошлись, и я считаю, я вижу, что власти далеко отошли от провозглашенных ими же лозунгов и целей революции. Я уверен, что создаваемая партия может стать той политической силой и точкой кристаллизации, которая системным образом, в атмосфере сплоченности и конструктивно, может осуществить обещанные народу, но так и не выполненные программы. Скоро пройдет два года с момента избрания нового премьера и реальность требует, чтобы, глядя людям в глаза, им наконец-то сказали правду, представили четкий план действий", - заявил Ванецян.

Ванецян был назначен на должность директора Службы нацбезопасности республики 10 мая 2018 года, после того как премьер-министром страны был избран Никол Пашинян. 16 сентября 2019 года Ванецян был освобожден от должности. 6 февраля 2020 года он заявил о намерении создать партию и начать политическую карьеру.